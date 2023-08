DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte ausweiten. Die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorge der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land dürfte den deutschen Leitindex Dax am Mittwoch auf ein weiteres Tief seit fünf Wochen drücken. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start auf gut 15 700 Punkte, ein Abschlag von 0,4 Prozent. Damit würde sich der Dax den Kursverlusten im späten Handel an der Wall Street vom Vortag anschliessen. Auch an den Börsen in Japan, Südkorea und Hongkong ging es am Mittwoch abwärts. Der Fokus richtet sich nun auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Abend mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht wird. "Anlegerinnen und Anleger erhoffen sich daraus weitere Hinweise auf eine Zinspause bei der nächsten Sitzung im September", schreibt Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Für den Dax rücke nun das Juli-Tief bei 15 456 Punkten in den Blick.