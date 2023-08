- Der Filmproduzent Paramount hat seine Pläne aufgegeben, einen Mehrheitsanteil an der BET Media Gruppe zu erwerben, WSJ - Die Alphabet-Tochter Verily will Kosten senken, WSJ - LNG-Affäre: Bundesregierung will die Finanzen der Deutschen ReGas überprüfen, Business Insider - Mit Blick auf China und Nordkorea wollen die USA, Südkorea und Japan ihre Zusammenarbeit verbessern, FT, WSJ - - Hawaiian Electric in Gesprächen mit Restrukturierungsfirmen, WSJ - "Wir haben es mit einer riesigen Bedrohung zu tun", Gespräch mit US-Anwalt Robert Bilott über die juristische Dimension von Ewigkeitschemikalien, die frustrierenden Seiten seiner Arbeit und ein mögliches Verbot der Substanzen in Europa, FAZ - Vernünftige Einschätzung über Zinsänderungsrisiko und Einlagensensitivität entscheidet darüber, ob eine Bank bis zu zehn Prozent mehr oder weniger Gewinn macht, Gespräch mit Thomas Schnarr und Rene Fischer, Partner bei Oliver Wyman, BöZ - KfW: Die hohen Zinsen und die schwachen Konjunkturaussichten lassen das Geschäft mit neuen Krediten an deutsche Unternehmen und Selbstständige stagnieren, HB - Deutschland ist nicht der "kranke Mann Europas", Gastbeitrag von Holger Schmieding ist Chefvolkswirt der Berenberg Bank, FAZ - Demografischer Wandel sorgt für Negativzinsen, Gastbeitrag von Ökonom Alexander Ludwig, BöZ

