ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben nach dem freundlichen Wochenstart am Dienstag wieder nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende leicht um 0,06 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büsste im späten Handel rund 0,6 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab nach den kräftigen Gewinnen am Vortag um 1,5 Prozent nach. Im August trübte sich die Stimmung in Chinas Dienstleistungssektor ein, wie Daten des Wirtschaftsmagazins Caixin zeigten. Am Montag hatte die Hoffnung auf eine Pause bei den Zinserhöhungen in den USA die Märkte noch gestützt.