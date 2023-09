ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen in den USA drückte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büsste im späten Handel 0,9 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um rund ein Prozent nach. Chinas Aussenhandel hat seine Talfahrt im August fortgesetzt.