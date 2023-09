- Verdi-Chef Frank Werneke gegen Strompreis-Vergünstigung nur für die Industrie, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - VW-Designchef Andreas Mindt: Unsere Autos müssen wieder sympathischer aussehen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Die Nachfrage nach Öl, Gas und Kohle wird in den kommenden Jahren ihren Höhepunkt erreichen, Gastbeitrag von Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), FT - Spezialchemiekonzern Altana nutzt Krise auch für Akquisitionen. Mit der Übernahme von Von Roll ist das Pulver noch nicht verschossen, Interview mit dem Vorstandschef Martin Babilas, BöZ - USA bereiten Weg für Gefangenenaustausch mit Iran, Washington Post - Ampel-Koalition im INSA-Meinungstrend unter 40 Prozent, Bild - Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Ukraine nach ihrem Besuch in Kiew bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern erneut um Geduld gebeten, Interview, ARD-Tagesthemen - Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu Ukraine-Besuch: «Pressekonferenz nicht als Massstab für die Zusammenarbeit sehen», Interview, ZDF heute journal - Thyssenkrupp plant den Ausstieg bei seiner Werftentochter, HB - Börsengang: Arm schliesst wegen starker Nachfrage Auftragsbuch vorzeitig, FT - Der Börsengang des britischen Chipkonzerns Arm an der Nasdaq könnte zum Türöffner für die gesamte Branche werden, Interview mit Adam Kostyál, Leiter des Listing-Geschäfts der Nasdaq in Europa, HB - Der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni über den gefährlichen Mix aus Konjunkturschwäche, steigenden Zinsen und wachsender Unzufriedenheit: "Ich fürchte einen sozialen Notstand", Interview, HB - Investor Klaus-Michael Kühne: Hamburger Hafenbetrieb könnte bei Hapag-Lloyd landen, Interview, FAZ - Schwache Reputation kostet Dax-Konzerne Milliarden, HB - E-Scooter-Anbieter Lime rüstet sich für den IPO, Interview mit Unternehmenschef Wayne Ting, HB - Die Wohnkosten steigen in den Städten in Deutschland weiter, FAZ - Die mögliche Übernahme des deutschen Chemiekonzerns Covestro durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) zeigt nach Überzeugung der Opposition die schlechten Rahmenbedingungen in Deutschland, Interview mit dem stellvertretenden Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), Welt - Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Lukas Köhler hat bekräftigt, dass die Liberalen an einer Einführung des Klimageldes zum 1. Januar 2025 festhalten, Interview, FAZ - Merck-Healthcare-Chef Peter Guenter fordert: "Deutschland braucht eine Pharma-Offensive", Gastbeitrag FAZ

/mis