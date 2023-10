DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte am Montag mit leichten Gewinnen ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15 433 Punkte. Damit orientiert er sich wieder in Richtung der exponentiellen 200-Tage-Linie bei aktuell 15 480 Punkten. Knapp über diesem längerfristigen Trendbarometer hatte die Dax-Erholung am Freitag bei 15 515 Punkten geendet, und der Index war wieder abgedreht. Letztlich hatte der Dax in der Vorwoche gut ein Prozent eingebüsst. An der japanischen Börse reagierten die Anleger am Morgen positiv darauf, dass im US-Haushaltsstreit der Shutdown der Regierung, also deren Zahlungsunfähigkeit, in letzter Minute verhindert werden konnte. Demokraten und Republikaner hatten sich am Wochenende im Repräsentantenhaus auf einen Übergangsetat geeinigt.