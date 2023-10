bis 20.30 Uhr: - Bei der Commerzbank glaubt die Mehrheit der Beschäftigten nicht an den Erfolg der aktuellen Strategie und hat kein Vertrauen ins Topmanagement, HB - Deutsche Messe kriegt die Kurve - Schnellere Erholung als erwartet in Hannover, Gespräch mit Firmenchef Jochen Köckler, FAZ - Natürlich nehmen wir auch Alligatorleder«, Gespräch mit Hirsch-Armbänder-Co-Chef Nikolaus Hirsch, FAZ - SPD und Grüne lehnen Linnemanns Vorstoss zur Arbeitspflicht für Bürgergeld-Bezieher ab - FDP signalisiert Zustimmung, Welt - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hält die Antwort des israelischen Militärs auf den Terrorangriff der islamistischen Hamas generell für richtig, pocht aber auch auf Schutz für die palästinensische Zivilbevölkerung, Gespräch, ARD - US-Präsident Joe Biden (Democratic Party) hat zugesichert, dass Amerika sowohl die Ukraine als auch Israel militärisch unterstützen kann, Gespräch, CBS - Bei der deutsch-französischen Regierungsklausur in der vergangenen Woche hat es keine Fortschritte im Streit um die Strommarkt-Reform der EU gegeben, HB - »Neue Eskalationsstufe und Enthemmung«, Gespräch mit Thüringens Verfassungsschutz-Chef Stephan Kramer über die Auswirkungen des Kriegs in Israel auf Deutschland, HB - BCG-Studie: Grüner Wasserstoff ist deutlich teurer als gedacht, HB - »Künstliche Intelligenz ist kein Jobkiller«, Gespräch mit Otto-Chef Alexander Birken, HB - »Wir brauchen ein Cern für KI", Gespräch mit KI-Fachmann Holger Hoos über die Grenzen der grossen KI-Sprachsysteme, wieso ChatGPT zu schnell auf die Nutzer losgelassen wurde - und was unser Gehirn weiterhin so besonders macht, FAZ - Wie die Digitalisierung der Verwaltung gelingt, Gastbeitrag von Valentina Kerst, Staatssekretärin a. D., Gründerin und Unternehmerin sowie Fedor Ruhose, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz - Umfrage: Banken, Energieunternehmen und Immobilienkonzerne geniessen in Deutschland unter allen Branchen den schlechtesten Ruf, FAZ