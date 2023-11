ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Ein mögliches Ende der Zinserhöhungen in den USA nach zuletzt eher schwachen Konjunkturdaten treibt die Märkte weiter an. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 nach dem Feiertag am Freitag 2,4 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg im späten Handel am Montag um 1,5 Prozent und der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte um 1,3 Prozent zu.