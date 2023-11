ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag leicht nachgegeben. Nach Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell bleibt es unsicher, ob in den USA der Zinsgipfel bereits erreicht ist. Dies dämpft weltweit die Stimmung an den Aktienmärkten. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 nach den Gewinnen am Vortag 0,2 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sank im späten Handel mit 1,5 Prozent noch deutlicher und der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büsste 0,7 Prozent ein.