DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Die Anleger warten am Dienstag vor Inflationsdaten aus den USA ab. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax knapp mit 0,06 Prozent im Minus auf 15 336 Punkte. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind durchwachsen. Einmal mehr versprechen sich Investoren am Nachmittag von den Verbraucherpreisen neue Eindrücke für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die im Dezember ihre letzte reguläre Zinssitzung in diesem Jahr abhält. Eher Einzelwerte könnten von der Berichtssaison bewegt werden. Die Experten der Commerzbank sprachen aktuell von Konsolidierung an den Börsen