ASIEN: - NIKKEI IM MINUS; CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan Gewinnmitnahmen gab, legten die Börsen in China und Hongkong zu. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann im späten Handel leicht dazu. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,7 Prozent zu, nachdem er am Freitag noch mehr als zwei Prozent verloren hatte. In Japan kletterte der Leitindex Nikkei 225 zwischenzeitlich um 0,8 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als 30 Jahren. Danach machten Investoren allerdings Kasse, sodass der Index zum Wochenauftakt 0,59 Prozent auf 33 388 Punkte nachgab.