ASIEN: - IM PLUS - Im Sog der festen US-Börsen hat es am Dienstag in Asien vermehrt Kursgewinne gegeben. Der chinesische CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen gewann im späten Handel 0,55 Prozent dazu, unter anderem wegen staatlicher Stützungsmassnahmen für den angeschlagenen Immobiliensektor. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent zu. In Japan dagegen gab es nur wenig Bewegung: Der Leitindex Nikkei 225 konnte sein Vortagshoch seit mehr als 30 Jahren nicht überbieten. Er lag zuletzt hauchdünn im Plus.