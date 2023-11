ASIEN: - ZUMEIST POSITIV - An den asiatischen Börsen hat es am Donnerstag vielerorts moderate Gewinne gegeben. Während der Handel in Japan feiertagbedingte pausierte, stieg der chinesische CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen im späten Handel um 0,4 Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong bewegte sich der Hang-Seng-Index mit 0,3 Prozent im Plus. In Australien allerdings verbuchte der Leitindex ASX Verluste.