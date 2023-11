ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch überwiegend unter Druck gestanden. Signale eines Mitglieds der US-Notenbank Fed, die nicht nur auf stabile, sondern auch auf perspektivisch fallende Leitzinsen deuteten, lieferten keinen Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,3 Prozent. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen sank im späten Handel um 0,9 Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste der Hang-Seng-Index 2,5 Prozent ein. Hier lasteten Kursverluste von Tech-Aktien auf der Stimmung, nachdem der chinesische Shopping-Plattform-Anbieter Meituan sich verhaltener zu seinen Wachstumsaussichten geäussert hatte. Moderate Gewinne gab es hingegen erneut in Australien. Eine nachlassende Inflation in dem Land dürfte die Notenbank bestärken, die Leitzins vorerst nicht weiter anzuheben.