ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben sich am Montag zum Start in die neue Woche schwer getan. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen notierte im späten Handel 0,4 Prozent im Minus. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste 0,6 Prozent ein. Gewinne gab es hingegen in Südkorea, Indien und Australien.