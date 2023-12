ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr sorgte insgesamt aber auch in Fernost für etwas Rückenwind. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büsste zuletzt 0,3 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,9 Prozent zulegte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent tiefer.