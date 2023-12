ASIEN: - GEMISCHT - In Asien haben sich die meisten Börsen trotz des starken New Yorker Handels nur knapp im Plus bewegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 pendelte sich nach drei Tagen grösserer Schwankungen bei einem leichten Plus von 0,1 Prozent ein. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt auch um 0,1 Prozent. In Hongkong allerdings gab der Hang-Seng-Index belastet von Tech-Werten um 1,5 Prozent nach. Belastend wirkten dort beschlossene Massnahmen der Aufsichtsbehörden, um Online-Glücksspiele einzudämmen.