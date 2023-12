ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN - Die Stimmung an den meisten Handelsplätzen in Asien war am Donnerstag gelöst. Vor allem in China legten die Kurse deutlich zu. Marktbeobachtern zufolge schichteten dort die Anleger um in zuletzt in ihren Augen überverkaufte, grosse Werte. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 2,5 Prozent. In Hongkong zog der Hang-Seng-Index um 2,7 Prozent an. Gewinne hab es auch in Asien. Der zuletzt starke japanische Leitindex Nikkei 225 schloss indes mit einem Minus von 0,4 Prozent.