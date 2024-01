- Mehrere EU-Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der niederländische Premier Mark Rutte, fordern in einem Brief eine kollektive Anstrengung zur langfristigen Bewaffnung der Ukraine, FT - Machtkampf zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und seinem Oberbefehlshaber in der Ukraine, Guardian - Im Streit über eine Zweistaatenlösung betont Israels Aussenminister erneut, dass sein Land noch einige Jahre lang die Sicherheitsverantwortung im Gazastreifen behalten will, Bild/Welt Fernsehen/Politico - Mindestens Hälfte der Gaza-Gebäude beschädigt oder zerstört, BBC - Unions-Fraktionsvorsitzender Jens Spahn (CDU) fordert "Gaskraftwerke von der Stange", Gespräch, Table Media - Der israelische Aussenminister Israel Katz sieht ungeachtet der Dementis aus Teheran die Verantwortung für den Drohnen-Angriff auf ein US-Stützpunkt in Jordanien beim Iran, Gespräch, Bild/Welt Fernsehen/Politico - EU-Kommission sagt Votum über E-Fuel-Autos ab, FAZ - Studie: Anleihen dürften 2024 im Vergleich zu Schuldscheinen weiter an Attraktivität gewinnen, BöZ - Auch die neue polnische Regierung erwartet nach den Worten ihres Aussenminister Radoslaw Sikorski von Deutschland materielle Wiedergutmachung für die Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs an Polen, Gespräch, Welt Fernsehen - Die Finanzierungslücke in der Ökostromerzeugung könnte mehr als doppelt so gross sein wie gedacht,Gespräch mit dem energiepolitischen Sprechers der FDP-Fraktion, Michael Kruse, FAZ - Die Europäische Union soll einem Entwurfspapier der Kommission zufolge ihren Treibhausgasausstoss innerhalb des nächsten Jahrzehnts um 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 senken, FAZ - Siemens-Chef Roland Busch soll weitermachen, HB - Die RAG-Stiftung hat ihre kompletten Investitionen in den insolventen Signa-Konzern abgeschrieben, Gespräch mit dem Vorstandschef der Ruhrgebietsstiftung, Bernd Tönjes, FAZ - Die Bundestagsfraktion der FDP dringt darauf, das als Kompensation für den steigenden CO2-Preis vorgesehene Klimageld noch in dieser Legislaturperiode erstmals auszuzahlen, Gespräch mit Vizechef Lukas Köhler, Welt - «Deutschland zahlt den Preis für seine sehr harte Schuldenbremse», Gespräch mit IWF-Chefökonom Pierre-Olivier Gourinchas, HB

