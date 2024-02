bis Sonntag 17.00 Uhr: - Audi plant Veränderungen im weltweiten Produktionsnetzwerk, Automobilwoche - Die Lkw-Hersteller Daimler Truck und Volvo können ihre gemeinsame Brennstoffzellenfabrik in Baden-Württemberg erst deutlich später fertigstellen als geplant, Gespräch mit Matthias Jurytko, Chef des Gemeinschaftsunternehmens Cellcentric, Automobilwoche - Socgen will in Frankreich 900 Stellen streichen, Les Echos - Der neue Präsident des europäischen Autozuliefererverbandes Clepa, Matthias Zink, sieht die Industrie «in der Verpflichtung, Innovationen zu liefern und wettbewerbsfähige Lösungen zu entwickeln, damit Europa im weltweiten Wettbewerb bestehen kann», Gespräch, Automobilwoche - Holcim-Chef sieht Ära der Weltkonzerne dem Ende zugehen, Gespräch mit Jan Jenisch, NZZ am Sonntag - «Gute Fortschritte» beim Senken der Inflation auf zwei Prozent, Gespräch mit Frank Elderson, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, De Volkskrant - Chicago-Fed-Chef Austan Goolsbee will vor Zinssenkung mehr Fortschritt bei Inflationsbekämpfung sehen, Gespräch, PBS - Wegen der zahlreichen Erdbeben der vergangenen Wochen auf Island sind im Küstenort Grindavík Dutzende Gebäude zerstört worden, Gespräch mit der Chefin der zuständigen Versicherung, Hulda Ragnheiður Árnadóttir, RUV - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geht in diesem Jahr von noch schwierigeren Haushaltsverhandlungen als im Vorjahr aus, Gespräch, WamS - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält eine erste Überweisung des Klimageldes frühestens 2026 für möglich, Gespräch, WamS - Nach der Offenlegung der Honorare der Top-Verdiener des ZDF fordern Mitglieder des zwölfköpfigen Verwaltungsrats des Senders mehr Transparenz, WamS - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will ungeachtet der jüngsten Kompromissvorschläge aus der SPD an seinem Nein zur EU-Lieferketten-Richtlinie festhalten, Gespräch, Rheinische Post - Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich für eine fundamentale Änderung des Asylrechts ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post - Der neue Vorstandschef des Logistikkonzerns DHL, Tobias Meyer, sorgt sich um das Klima und die Nachhaltigkeit des Transports, Gespräch, WamS - Studie: Die Dekarbonisierung der Industrie in Deutschland kommt nur langsam voran, WamS - Die Mineralölwirtschaft kritisiert die Pläne der Bundesregierung scharf, alle grösseren Tankstellenketten zum Aufbau von Elektroauto-Ladesäulen zu verpflichten, Gespräch mit Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie, WamS - Angesichts sinkender Umfragewerte und wachsender Spannungen in der Ampel-Koalition warnt der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki vor einem Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition in den nächsten Monaten, Gespräch, Bild - Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat dafür plädiert, das Parken für Sportgeländewagen (SUV) zu verteuern, Gespräch, Tagesspiegel - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich für Reformen bei der Besteuerung von Unternehmen ausgesprochen, Gespräch, WamS - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt auf grundlegende neue Erkenntnisse aus einer grossen Befragung zum Gesundheitszustand der Menschen in Deutschland, Gespräch, Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung/Neue Berliner Redaktionsgesellschaft - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigt sich besorgt angesichts der Härte zahlreicher Arbeitskämpfe, Gespräch, Tagesspiegel - Sicherheitspartnerschaft mit Ukraine kommt noch im Februar, FAZ - Hamas-Führung uneinig über möglichen Geisel-Deal, WSJ - Aussenministerin Annalena Baerbock hat Israel vor einer Militäroffensive im südlichsten Teil des Gazastreifens gewarnt, Gespräch, RND - DIHK-Präsident Peter Adrian begrüsst Bereitschaft zur Steuerreform und stellt weitere Forderungen, Gespräch, Welt - Wirtschafts- und Sozialverbände haben das geplante Bürokratieentlastungsgesetz der Bundesregierung scharf kritisiert, weil ihrer Ansicht nach zu wenige ihrer Vorschläge berücksichtigt wurden, BamS - In Bayern soll in wenigen Wochen als Pilotprojekt in vier Kommunen eine Bezahlkarte für Asylbewerber eingeführt werden, Gespräch mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), BamS - Miri-Clan hatte offenbar Spitzel in Anti-Geldwäsche-Behörde des Bundesfinanzministeriums, BamS - Sonntagstrend: AfD verliert, FDP weiter unter der 5-Prozent-Hürde, BamS - Der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), hat die ostdeutschen Kohle-Bundesländer in der Debatte um einen früheren Kohleausstieg kritisiert, gespräch, T-Online - Der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), rechnet nicht damit, dass die Bundesregierung ab 2025 ein Klimageld auszahlen kann, Gespräch, T-Online - Die stellvertretende Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) Göring-Eckardt will russisches Vermögen konfiszieren und der Ukraine geben, Gespräch, FAS - Labour verschiebt Pläne zur Abschaffung des House of Lords, FT - Händler sehen Probleme mit der Bezahlkarte für Asylbewerber, Welt