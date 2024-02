ASIEN: - CSI UND HANG SENG DEUTLICH IM PLUS; NIKKEI IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach den Gewinnen zum Start in die Woche wieder etwas nach unten ging, zogen die Kurse in China und Hongkong deutlich an. Hier stützen die Ankündigungen der Regierung, sich das Geschehen am Aktienmarkt nach den jüngsten Turbulenzen genau anzuschauen und gegebenenfalls einzugreifen. Der CSI 300 mit grossen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen legte im späten Handel mehr als drei Prozent zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann zuletzt fast vier Prozent. In Tokio büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 dagegen etwas mehr als ein halbes Prozent ein und gab damit die Gewinne vom Montag wieder ab.