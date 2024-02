ASIEN: - GEMISCHT - Die Tendenz an den geöffneten Börsen in Asien war am Freitag gemischt. In Hongkong stellten sich die Anleger auf bevorstehende Feiertage ein, dort gab es für den Hang-Seng-Index im verkürzten Handel den dritten Verlusttag in Folge. Er sank um 0,8 Prozent. Auf dem chinesischen Festland pausierte der Handel bereits wegen des chinesischen Neujahrsfestes. In Japan ging der Nikkei 225 mit einem knappen Tagesplus von 0,1 Prozent ins Wochenende. Leichte Gewinne gab es auch in Australien.