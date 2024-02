ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die schwache Verfassung der US-Märkte nach unerwartet hohen Inflationsdaten aus den USA drückte auch in Asien auf die Stimmung. In Japan schloss der Nikkei 225 nach den Gewinnen am Vortag 0,7 Prozent tiefer. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index nach der jüngsten Feiertagspause hingegen um 0,5 Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland pausierte der Handel unterdessen weiterhin.