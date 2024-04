bis 7.00 Uhr: - Führende Ökonomen haben die geplante Rentenerhöhung um 4,57 Prozent zum 1. Juli als wichtige Stütze für die Kaufkraft von Rentnern und für die Konjunktur begrüsst, Rheinische Post - Trotz der Diskussionen um schuldenfinanzierte Investitionen will NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) die Schuldenbremse einhalten, Gespräch, Rheinische Post - Der Hausärztinnen- und Hausärzte-Verband warnt vor einer Rückkehr der Praxisgebühr, Gespräch mit Verbandschef Markus Beier, Rheinische Post - Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert zur Lösung der Finanzprobleme der Krankenkassen die Einführung von Wahltarifen, Gespräch, Rheinische Post - In der koalitionsinternen Auseinandersetzung über das Wirtschaftspapier der FDP bekommen die Liberalen die Unterstützung der deutschen Arbeitgeber, Gespräch mit Präsident Rainer Dulger, Rheinische Post - Vor dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem Premierminister Rishi Sunak hat die Unionsfraktion den britischen Regierungschef dazu aufgerufen, das Nein des Kanzlers zur Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine anzusprechen, Gespräch mit CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter, Rheinische Post - Vor dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem britischen Premierminister Rishi Sunak steigt der Druck auf europäische Staaten, die Ukraine-Hilfen aufzustocken, Rheinische Post - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki ist für den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine, sollte Russland dort taktische Atomwaffen einsetzen, Gespräch, Bild bis 23.45 Uhr: - SAP-Chef Christian Klein hadert mit den Rahmenbedingungen für die Digitalisierung und und fordert eine Reform des Föderalismus, Gespräch, FAZ - «Manchmal ist die Quartalsrhythmik gnadenlos», Gespräch mit Siemens-Finanzchef Ralf Thomas, BöZ - «Höhere Löhne sind ein Problem», Gespräch mit Valeo-Chef Christopher Perillat über den Stellenabbau in Deutschland, FAZ - "Wir peilen 2024 einen deutlichen Schnaps über 40 Millionen Euro beim Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit an", Gespräch mit V-Bank-Chef Lars Hille, BöZ - «Wir haben noch sehr viel Luft für den Fortbestand», Gespräch mit Mister-Spex-Chef Dirk Gruber, BöZ - Durch die Verkürzung des Settlement-Zyklus für Wertpapiergeschäfte in den USA kommen enorme Herausforderungen auf Europas Assetmanager zu. S&P Global und die CME Group wollen davon nun mit ihrem Gemeinschaftsunternehmen Osttra profitieren, Gespräch mit Basu Choudhury, Leiter für Partnerschaften und strategische Initiativen bei Osttra, BöZ - «Google erwürgt uns», Gespräch mit heureka-Chef David Chmelar, FAZ - Von der Idee, die vier deutschen Übertragungsnetze in Staatshand zusammenzuführen, hält Amprion-Chef Hans-Jürgen Brick herzlich wenig, Gespräch, BöZ - Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz (SPD) geht davon aus, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinen Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Unterstützung der Türkei bei der Befreiung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas einfordern wird, Gespräch, Welt - Paradox und Dilemma der Kritik an den ESG-Ratings, Gastbeitrag von Rating-Spezialist Oliver Everling, Rating Evidence, BöZ bis 21.00 Uhr: - VW-Sparprogramm: Beschäftigte der höchsten Tarifgruppe mit mehr als 20 Jahren Betriebszugehörigkeit können bis zu 450 000 Euro Abfindung erhalten, HB - IBM kurz vor Übernahme von HashiCorp, WSJ - Münchener Agentur Serviceplan übernimmt mit Laya Group einen Teil der insolventen Signa-Gruppe, HB - «Der Bedarf an Infrastruktur ist dramatisch unterschätzt worden», Gespräch mit Eon-Chef Leonhard Birnbaum, HB - Die Bundesregierung stellt ihre Beteiligungen an den Flughäfen Köln/Bonn und München zur Disposition, HB - Ersatzteil-Plattform Marktpilot erhält in neuer Finanzierungsrunde 40 Millionen Euro, HB - Energiewende: In einer Umfrage unter Stadtwerken warnen viele vor hohen Anschlusskosten, langen Wartezeiten und immensen Investitionssummen, HB - «Da platzt 60-jährigen Chefs der Krawattenkragen», Gespräch mit Jugend- und Generationenforscher Klaus Hurrelmann über die Generation Z, HB - «Treiber der Mobilitätswende», Gespräch mit KfW-Expertin Juliane Gerstenberger über die Vorzüge des Leasings und die Gründe für die Skepsis kleinerer Mittelständler, HB - «Wir haben eine KI-Blase, aber das ist auch okay», Gespräch mit Risikokapitalgeber Albert Wenger, HB

