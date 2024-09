DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Der Dax dürfte am Freitag den dritten Tag in Folge zulegen. Weitere Kursgewinne sind drin dank des Rückenwinds aus New York, wo die Kurse am Vortag noch ins Plus gedreht waren. Den Dax taxierte der Broker IG zwei Stunden vor Beginn 0,4 Prozent höher auf 18.588 Punkte. Sein Wochengewinn dürfte damit auf 1,6 Prozent steigen. Wie schon am Vortag steht der Dax vor einem Test, den 21-Tage-Durchschnitt zu überqueren. Charttechniker leiten daran gerne ein positives, kurzfristiges Signal ab. Angesichts des schwachen September-Auftakts und der zuletzt wieder schwungvollen Erholung spricht Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners von einer «wilden Achterbahn» an den Börsen.