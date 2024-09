bis 07.00 Uhr:- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nimmt Söder für Geschlossenheit in K-Frage in Pflicht, ARD-Sendung Caren Miosga- Hamas im Norden Gazas am Wiedererstarken, israelischer TV-Sender Kan- 60 Unternehmen aus Sachsen fordern mehr Engagement bei Energiewende, Table Media- Niels Annen, derzeit Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, soll Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen werden, Table Media- CDU-Innenpolitiker Alexander Throm fordert höhere Rückkehrprämien für Migranten, HB- Hochrangige CSU-Mitglieder wollen Merz als Kanzlerkandidaten, Table Media- Unionsfraktionsvize Jens Spahn fordert das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen und Thüringen auf, für Klarheit in der eigenen Partei zu sorgen, Gespräch, Rheinische Post- Rechnungshof rügt Wissing wegen fehlender Bewertung des Bahn-Schienennetzes. Fehlende Bewertung bedroht laut Prüfern Erreichen der Klimaschutzziele, Bild- Im deutschen Einzelhandel werden weniger als ein Viertel der Beschäftigten nach Tarifvertrag bezahlt, Rheinische Post- Der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt hat die um Mitternacht beginnenden Kontrollen an Deutschlands Grenzen als völlig unzureichend kritisiert, Gespräch, Bild- Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) bekräftigt die Forderung von CDU und CSU nach Zurückweisungen an den Grenzen, Gespräch, Rheinische Post- Zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie regt der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bildung einer Enquete-Kommission des Bundestages an, Gespräch, Rheinische Post