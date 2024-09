ASIEN: - NIKKEI IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Börsen keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan nach unten ging, zog der Markt in Hongkong an. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende etwas mehr als eineinhalb Prozent und baute damit das Minus vom vergangenen Freitag aus. Am Montag war die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang Seng im späten Handel rund eineinhalb Prozent zu. An den chinesischen Festlandbörsen und in Südkorea haben die Börsen am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen.