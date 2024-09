ASIEN: - GEWINNE - In Asien hat es am Donnerstag verbreitet Kursgewinne gegeben. In Tokio stiegen die Kurse mit dem nachgebenden Yen, der den japanischen Exportwerten zugutekommt. Nach der grossen US-Zinssenkung blicken die Anleger dort gespannt auf die Bank of Japan am Freitag. Der Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 2,5 Prozent. Der CSI 300 mit den chinesischen Festlandwerten legte ausserdem 0,8 Prozent zu. In Hongkong kam der Hang Seng 1,7 Prozent höher aus seiner Feiertagspause. Auch in der Sonderverwaltungsregion soll eine Zinssenkung die Wirtschaft ankurbeln.