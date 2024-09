ASIEN: - NIKKEI UND HANG SENG IM PLUS, CSI IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Börsen unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan und Hongkong nach oben ging, gab es in China Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog gestützt von den positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten kurz vor Handelsende fast zwei Prozent an. Der Index baute damit das Wochenplus auf rund dreieinhalb Prozent aus. Die Entscheidung der Notenbank, die Zinsen nicht weiter anzuheben, wurde ebenfalls positiv aufgenommen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte der Hang Seng um etwas mehr als ein Prozent nach oben und liegt damit auf Wochensicht auch deutlich im Plus. Anders sieht es an den chinesischen Festlandbörsen aus. Der CSI 300 gab am Freitag im späten Handel 0,60 Prozent. Hier hatten sich einige Investoren erhofft, dass die Notenbank weitere Stützungsmassnahmen ergreift. Damit tritt der Index auf Wochensicht auf der Stelle.