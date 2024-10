ASIEN: - CSI LEGT DEUTLICH ZU, HANG SENG VERLIERT KRÄFTIG - An den asiatischen Börsen ist es am Dienstag nach einer mehrtägigen Feiertagspause in China zu starken Kursbewegungen in Shanghai und Hongkong gekommen. Während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten an dem ersten Handelstag seit Montag vor einer Woche in der Spitze bis zu knapp elf Prozent zulegen konnte, ging es in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong deutlich nach unten. Dort wurde in den vergangenen Tagen gehandelt und der Leitindex Hang-Seng-Index legte dabei kräftig zu. Am Dienstag ging es im frühen Handel bis zu zehn Prozent nach unten. Zuletzt konnte der Hang Seng die Verluste reduzieren, lag aber immer noch sechs Prozent im Minus. Der CSI 300 konnte im späten Handel noch rund fünf Prozent zulegen. Vergleichsweise ruhig ging es in Japan zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor rund ein Prozent.