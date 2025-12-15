bis 20.30 Uhr:- Glasfaseranbieter reduzieren ihre Ausbauziele, HB- «Alkoholfrei hat nichts mehr mit Verzicht zu tun», Gespräch mit Rotkäppchen-Chefin Silvia Wiesner darüber, warum Rotkäppchen bei der Gen Z so beliebt ist nd weshalb die Kellerei trotz Konsumflaute zukaufen will, HB- Efix tricot grenzt sich mit Damenbekleidung «made in Germany» von Fast Fashion ab. Worauf es im Kampf gegen die Billigkonkurrenz ankommt, Gespräch mit Inhaber Franz Xaver Bumiller und Nachfolgerin Johanna Eichler, FAZ- BDU-Studie: Honorare der Unternehmensberater sinken, FAZ- Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger sieht die transatlantische Partnerschaft durch die neue nationale Sicherheitsstrategie von US-Präsident Donald Trump «schwer beschädigt oder gar aufgekündigt», Gespräch, HB- Vorschlag für einen Rentenleistungsindex als neue Steuerungsgrösse, Gastbeitrag von Ökonomen Christian Hagist und Stefan Seuffert, FAZ- Der hohe Preis des Zögerns im KI-Zeitalter, Gastbeitrag von Ökonom Peter Buxmann und Unternehmer Wolf Matthias Mang, FAZ- Das Versorgungswerk Zahnärztekammer Berlin (VZB) soll mehr als eine Milliarde Euro mit riskanten Investments verloren haben, HB- Der französische Finanzminister muss das riesige Haushaltsdefizit des Landessenken. Roland Lescure nennt Details seines Plans und sagt, welche schmerzhaften Kompromisse darin enthalten sind, Gespräch, HB- Europa kann ohne und gegen Trumps USA bestehen, Gastbeitrag von Günther Oettinger, Präsident von United Europe, HB- Die Volks- und Raiffeisenbanken reagieren auf die Häufung von teuren Rettungsfällen, indem sie Problemfälle in den eigenen Reihen früher und strenger angehen wollen, Gespräch mit BVR-Vorstandsmitglied Daniel Quinten, HB- Ab März 2026 sollen Städte und Gemeinden Schutzräume identifizieren, Table Media- Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu Beratungen in Berlin «Erstmal ein gutes Zeichen», Gespräch, ZDF