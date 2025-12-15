----------
AKTIEN
DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach dem Rücksetzer vom Freitag dürfte es am Montag für den Dax wieder nach oben gehen. Zu Beginn der letzten vollen Vorweihnachtswoche taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp ein halbes Prozent höher auf 24.300 Punkte. Damit würde der Leitindex seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen bestätigen. Nach unten bleiben die Blicke auf die 24.000-Punkte-Marke gerichtet, nach oben auf den Oktober-Rekord von 24.771 Zählern. Nicht nur bei Rüstungswerten stehen zu Wochenbeginn die andauernden Ukraine-Verhandlungen im Fokus. Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geht in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen. Ansonsten dürften sich die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht vorbereiten, der am Dienstag in den USA für Oktober und November nachgeholt wird. Wegen des wochenlangen Regierungsstillstands hatte die US-Notenbank Fed zuletzt im Dunkeln getappt, was die Situation am Jobmarkt betrifft. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Währungshüter.
USA: - VERLUSTE - Am US-Aktienmarkt haben am Freitag Bedenken wegen hoher Bewertungen von Tech-Unternehmen die Stimmung belastet. In diesem Umfeld war von dem Schwung nichts mehr zu spüren, den zur Wochenmitte die US-Notenbank mit einer Leitzinssenkung ausgelöst hatte. Grund für die triste Stimmung waren ein nur in einem kleinen Teil etwas schlechter als gedachter Geschäftsbericht des Chipzulieferers Broadcom sowie ein Bericht zu möglichen Verzögerungen beim Bau von KI-Rechenzentren-Kapazitäten des IT-Konzerns Oracle für OpenAI. In diesem Umfeld gerieten Tech-Werte teils deutlich unter Druck. Während der Techwerte-Index Nasdaq 100 bis zum Handelsende um 1,91 Prozent auf 25.196,73 Punkte fiel, hielt sich der marktbreite S&P 500 mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 6.827,41 Punkte ein wenig besser. Der US-Leitindex Dow Jones schloss nach einem weiteren Rekord im frühen Handel mit 48.458,05 Punkten und damit 0,51 Prozent im Minus. Vorn zu finden waren hier Aktien aus Branchen abseits des KI-Trends.
ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt wegen schwacher US-Vorgaben und enttäuschender Konjunkturdaten aus China nachgegeben. In Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 1,3 Prozent nach. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor im späten Handel rund ein halbes Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone büsste der Hang-Seng-Index zuletzt etwas mehr als ein Prozent ein.
DAX 24186,49 -0,45 Prozent XDAX 24238,83 -0,48 Prozent EuroSTOXX 50 5720,71 -0,58 Prozent Stoxx50 4814,15 -0,61 Prozent DJIA 48458,05 -0,51 Prozent S&P 500 6827,41 -1,07 Prozent NASDAQ 100 25196,73 -1,91 Prozent
ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
RENTEN:
Bund-Future 127,49 +0,02 Prozent
DEVISEN:
Euro/USD 1,1734 -0,05 Prozent USD/Yen 155,10 -0,50 Prozent Euro/Yen 182,00 -0,55 Prozent
BITCOIN:
Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 89.521 1,54 Prozent
ROHÖL:
Brent 61,38 +0,26 USD WTI 57,67 +0,23 USD
PRESSESCHAU
bis 06.30 Uhr:- Delivery-Hero-Aufsichtsratschefin Kristin Skogen Lund stützt Konzernchef Niklas Östberg, Er sollte das Unternehmen trotz des zuletzt schwachen Aktienkurses weiterführen, da er es in- und auswändig kennt, Interview, FT- Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) spricht sich dafür aus, dass junge Menschen ihren Zivildienst künftig auch in Handwerksbetrieben ableisten können, Gespräch mit Generalsekretär Holger Schwannecke, Bild- Nach dem Tiktok-Verbot für Jugendliche in Australien fordern auch Politiker in Deutschland ein entsprechendes Verbot und eine Altersgrenze für die Nutzung, Bild- Die deutsche Wirtschaft fordert, die deutschen Ukraine-Hilfen stärker an eine Beteiligung deutscher Firmen an Aufträgen der Ukraine zu binden, Gespräch mit dem Geschäftsführer des Ost-Ausschusses, Michael Harms, Politico
bis 20.30 Uhr:- Glasfaseranbieter reduzieren ihre Ausbauziele, HB- «Alkoholfrei hat nichts mehr mit Verzicht zu tun», Gespräch mit Rotkäppchen-Chefin Silvia Wiesner darüber, warum Rotkäppchen bei der Gen Z so beliebt ist nd weshalb die Kellerei trotz Konsumflaute zukaufen will, HB- Efix tricot grenzt sich mit Damenbekleidung «made in Germany» von Fast Fashion ab. Worauf es im Kampf gegen die Billigkonkurrenz ankommt, Gespräch mit Inhaber Franz Xaver Bumiller und Nachfolgerin Johanna Eichler, FAZ- BDU-Studie: Honorare der Unternehmensberater sinken, FAZ- Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger sieht die transatlantische Partnerschaft durch die neue nationale Sicherheitsstrategie von US-Präsident Donald Trump «schwer beschädigt oder gar aufgekündigt», Gespräch, HB- Vorschlag für einen Rentenleistungsindex als neue Steuerungsgrösse, Gastbeitrag von Ökonomen Christian Hagist und Stefan Seuffert, FAZ- Der hohe Preis des Zögerns im KI-Zeitalter, Gastbeitrag von Ökonom Peter Buxmann und Unternehmer Wolf Matthias Mang, FAZ- Das Versorgungswerk Zahnärztekammer Berlin (VZB) soll mehr als eine Milliarde Euro mit riskanten Investments verloren haben, HB- Der französische Finanzminister muss das riesige Haushaltsdefizit des Landessenken. Roland Lescure nennt Details seines Plans und sagt, welche schmerzhaften Kompromisse darin enthalten sind, Gespräch, HB- Europa kann ohne und gegen Trumps USA bestehen, Gastbeitrag von Günther Oettinger, Präsident von United Europe, HB- Die Volks- und Raiffeisenbanken reagieren auf die Häufung von teuren Rettungsfällen, indem sie Problemfälle in den eigenen Reihen früher und strenger angehen wollen, Gespräch mit BVR-Vorstandsmitglied Daniel Quinten, HB- Ab März 2026 sollen Städte und Gemeinden Schutzräume identifizieren, Table Media- Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu Beratungen in Berlin «Erstmal ein gutes Zeichen», Gespräch, ZDF
