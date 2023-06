- SMI vorbörslich: +0,22% auf 11'279,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,13% auf 33'877 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,16% auf 13'259 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,53% auf 32'437 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis übernimmt Chinook Therapeutics für bis zu 3,2 Mrd. USD Übernahme stärkt Nieren-Pipeline Vorbörsliche Indikation +0,6% - UBS hat Abschluss der CS-Übernahme vollzogen - "Anfang eines neuen Kapitels" UBS vorbörsliche Indikation +0,2% - Partners Group übernimmt Biogas- und -methan-Plattform in Deutschland - Swiss Life erhöht viele Mieten (Interview SaW) - Dottikon-Chef Blocher will Anteile verkaufen um Free Float zu erhöhen Markus strebt Free Float von Richtung 30% an will eigenen Anteil von mindestens 60% halten Wachstum soll finanziell breiter abgestützt werden - Georg Fischer macht Übernahmeangebot für Uponor Angebot bewertet Uponor mit 2,2 Milliarden Euro offeriert 28,85 EUR pro Uponor-Aktie Kauf soll Strategie von Piping Systems beschleunigen Uponor sollte vierte Konzern-Division werden Angestrebte jährliche Synergien von 35-45 Millionen Euro Uponor-VR empfiehlt Annahme des Übernahmeangebots Platzierung von 8 Millionen Aktien aus dem Kapitalband Steigerung des GpA im ersten vollen Jahr nach Übernahme Übernahmeofferte beginnt voraussichtlich am 26. Juni 2023 Erfolgreiche Übernahme würde Dividendenpolitik nicht tangieren Vorbörsliche Indikation -0,8% - DKSH vertreibt Produkte von Hill's Pet Nutrition in Malaysia - Idorsia bringt Schlafmittel QUVIVIQ in der Schweiz auf den Markt vorbörsliche Indikation +2,3% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo H1: EBIT 3854 Mio Fr. (VJ 1021 Mio) Ergebnis 3214 Mio Fr. (VJ 513 Mio) Gesamtleistung 6,50 Mrd Fr. (VJ 6,01 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet Eigenanteil von 1,1076%/1,4971% - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,23% - Addex: Sperrgruppe von Angestellten und VR-Mitgliedern meldet Anteil von 7,29% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 60,777% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 2,99% PRESSE MONTAG - UBS setzt "rote Linien" für CS-Banker (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Novartis: Sandoz Capital Markets Day, London - Georg Fischer: Conf. Call zu Uponor-Angebot (11.00 Uhr) - Rieter: Investoren-Event an Messe ITMA, Mailand - Roche: Virtual EHA Event 2023 (16.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2023 (nachbörslich) - GV: Sonova (15.00 Uhr), Airesis Dienstag: - GV: EEII Mittwoch: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Di/Resultate Mi) Ausland: - keine SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 13.06.: - SMI: Kühne+Nagel ersetzen CS - SLI: Lindt PS neu im Index - SMIM: Meyer Burger neu im Index - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss HEUTE erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, vorauss. 26.06-21.07.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (erwartet per 13.6.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Thurgauer KB (3,10 Fr.) per 14.06: - Sonova (4,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9718 - USD/CHF: 0,9036 - Conf-Future: -137 BP auf 150,35% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,005% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,48% auf 11'254 Punkte - SLI (Freitag): -0,59% auf 1'758 Punkte - SPI (Freitag): -0,36% auf 14'830 Punkte - Dax (Freitag): -0,25% auf 15'950 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,14% auf 7'213 Punkte

awp-robot/sw/