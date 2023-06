- SMI vorbörslich: +0,36% auf 11'342,24 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,56% auf 34'066 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,53% auf 13'462 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,84% auf 33'030 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält WHO-Qualifikation für Test zum HPV-Screening - UBS: Moody's erhöht Ausblick für Rating auf 'positive' - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Mai 2,53 Mio (+31% gg VJ) Passagieraufkommen Mai bei 93% des 2019er-Niveaus Umsatz Kommerz Mai +20,0% gg VJ auf 53,5 Mio Fr. - GAM: Liontrust veröffentlicht Angebotsprospekt Liontrust-Angebot läuft vom 28.Juni bis 25. Juli Group CFO Sally Orton ist von ihrer Funktion zurückgetreten Richard McNamara wird CFO-Aufgaben bis Abschluss Transaktion übernehmen - DKSH vertreibt neu sämtliche Produkte von TA Instruments in Thailand - Meyer Burger stellt neue Solarmodule vor - One Swiss Bank: Verwaltete Vermögen nehmen im ersten Semester zu One Swiss Bank wird Gewinn im ersten Halbjahr deutlich steigern - Relief Therapeutics erhält von SIX Busse von 125'000 Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Berufungsprozess im Fall Falcon Bank vor dem Bundesstrafgericht (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft legt neue Anleihe 1,25%/2043 auf WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,61% - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 4,98% - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,01% - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 2,89% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 66,999% - SPS meldet Eigenanteil von 0,0001%/8,1% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: EEII Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - EPH: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - BFS: Parahotellerie im Q4/GJ 2022 (Donnerstag) Produzenten- und Importpreisindex Mai 2023 (Donnerstag) - KOF Konjunkturprognose (Donnerstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer (Donnerstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Mai (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 06/23 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 05/23 (14.30 Uhr) Realeinkommen 05/23 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per HEUTE: - SMI: Kühne+Nagel ersetzen CS - SLI: Lindt PS neu im Index - SMIM: Meyer Burger neu im Index - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06.-25.07.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (per 14.6.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.06: - Sonova (4,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9775 - USD/CHF: 0,9057 - Conf-Future: -8 BP auf 150,22% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,962% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,42% auf 11'301 Punkte - SLI (Montag): +0,61% auf 1'769 Punkte - SPI (Montag): +0,60% auf 14'919 Punkte - Dax (Montag): +0,93% auf 16'098 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,39% auf 7'250 Punkte

