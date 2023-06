- SMI vorbörslich: -0,14% auf 11'311,25 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,43% auf 34'212 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,83% auf 13'573 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,46% auf 33'500 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS/Leonteq: CS-Schweiz-CFO Antoine Boublil wechselt als CFO zu Leonteq Tritt neues Amt Anfang 2024 an - Logitech: CEO Bracken Darrell tritt per sofort zurück Nachfolger ad interim ist Guy Gecht Darrell wird in kommenden Monaten noch bei Logitech bleiben Gecht ist seit 2019 VR-Mitglied von Logitech Vorbörsliche Indikation -3,6% - Barry Callebaut und Unilever verlängern strategische Liefervereinbarung Vorbörsliche Indikation +0,9% - EEII: VR will Strategie und Investitionsschwerpunkt ändern Will Marktführer im Energie- und Detailhandelssektor werden Alexandre Uldry als VR-Delegierter gewählt - löst CEO Bühler ab - Evolva: Unstimmigkeiten wg. ausstehender Finanzierungslinien mit Nice & Green Suche nach einer Finanzierungs-Lösung sind im Gange streicht bisherige Geschäftsprognose für 2023 denkt wegen Finanzierungsproblemen über Verkauf nach - Meyer Burger und BayWa r.e. schliessen Abnahmepartnerschaft in USA Auftrag stärkt Solarproduktion in den USA Auftrag sichert Realisierung von 9 GW-Pipeline in USA - Dottikon: Auftragsbuch für Aktien-Platzierung ab heute geöffnet - Highlight Communications prüft Veräusserung von Sport1 Medien-Gruppe - MCH Group: Dutzende von Millionenverkäufen zum Auftakt der Art Basel NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von <3% - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3% - GAM: Gothic Corporation meldet Anteil von 4,33% - Landis+Gyr: PGGM Vermogensbeheer B.V. meldet Anteil von <3% - Valiant: Swisscanto meldet Anteil von 4,9855% PRESSE MITTWOCH - Glencore: Kanadischer Regulator will Viterra-Bunge-Deal prüfen (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - EPH: GV Freitag: - Klingelnberg: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - BFS: Parahotellerie im Q4/GJ 2022 (Donnerstag) Produzenten- und Importpreisindex Mai 2023 (Donnerstag) Erste Schätzung Logiernächte Mai (Donnerstag) - KOF Konjunkturprognose (Donnerstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer inkl. MK (Donnerstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion April 2023 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise Mai 2023 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (20.00 Uhr; 20.30 Uhr MK mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (per HEUTE) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sonova (4,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9763 - USD/CHF: 0,9054 - Conf-Future: +145 BP auf 151,67% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,957% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,23% auf 11'327 Punkte - SLI (Dienstag): +0,47% auf 1'777 Punkte - SPI (Dienstag): +0,20% auf 14'949 Punkte - Dax (Dienstag): +0,83% auf 16'231 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,08% auf 7'291 Punkte

awp-robot/sw/