- SMI vorbörslich: -0,07% auf 11'270,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,68% auf 33'979 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,39% auf 13'626 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,02% auf 33'508 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: PUK klärt laut PUK-Präsidentin keine Haftungsfragen bei CS SVP kritisiert Vergabe von PUK-Präsidium an Chassot - Holcim: erwirbt Mörtelhersteller Minerales y Agregados in Guatemala Übernahme hilft bei Ziel von 30% Konzernumsatz durch Lösung & Prod. - VAT: führt Kurzarbeit für rund 650 Mitarbeiter in der Schweiz ein Kurzarbeit bis Ende Aug. 23 bewilligt, kann bei Bedarf verlängert werden Aufträge für Halbleiter in den letzten Quartalen stark zurückgegangen Nachfrage dürfte im zweiten Halbjahr 2023 gedämpft bleiben vorbörsliche Indikation -4,2% - Novartis: Sandoz stellt Aktionsplan für besseren Biosimilar-Zugang vor - Calida verkauft Erlich Textil - signifikante Wertberichtigung Signifikante Wertberichtigungen in Höhe von 23-25 Mio Fr. Felix Sulzberger wird exekutiver Verwaltungsratspräsident Austritt von CEO Timo Schmidt-Eisenhart per Ende Juni 2023 erwartet EBIT im H1 unter Vorjahresniveau erwartet leicht tieferen Umsatz im H1 2023 - Addex erhöht Aktienkapital für mehr Finanzierungsflexibilität - BCJ hat neu Annette Aerni Roth als Kantonsvertreterin im Verwaltungsrat - Repower stellt hohes Halbjahresergebnis in Aussicht (HEADLINE) - SoftwareOne: Bain Capital gibt unverbindliches Angebot für 18,50 Fr. je Aktie Vorschlag von Bain wird von Gründungsaktionären unterstützt Preis entspricht Prämie von 38% auf den 60-Tage-VWAP Übernahme sieht Going-Private vor vorbörsliche Indikation +19,8% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: Exporte Mai +0,6% ggü. VJ auf 7,3 Billionen Yen (April: +2,6%) - CN: Detailhandelsumsätze Mai +12,7% ggü. VJ Arbeitslosikgeitsrate Mai +5,2% Industrieproduktion Mai +3,5% ggü. VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,95% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,04% PRESSE DONNERSTAG - FT: Credit Suisse beantragt Abweisung der Klage in Mosambik-Fall ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - EPH: GV Freitag: - Klingelnberg: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 11.00 Uhr) Montag: - GV: HBM WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie im Q4/GJ 2022 (08.30 Uhr) - Produzenten- und Importpreisindex Mai 2023 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturprognose (09.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer inkl. MK (09.00 Uhr) - Erste Schätzung Logiernächte Mai (14.00 Uhr) Ausland: - EU: Handelsbilanz 04/23 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr/14.45 Pk) - US: Einzelhandelsumsatz 05/23 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 05/23 (14.30 Uhr) Empire State Index 06/23 (14.30 Uhr) Philly Fed Business Outlook 06/23 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 05/23 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 05/23 (15.15 Uhr) Lagerbestände 04/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9776 - USD/CHF: 0,9036 - Conf-Future: -227 BP auf 149,40% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,983% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,43% auf 11'278 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,29% auf 1'772 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,38% auf 14'892 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,49% auf 16'311 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,08% auf 7'329 Punkte

awp-robot/sw/tv