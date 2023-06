- SMI vorbörslich: +0,36% auf 11'343,47 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,26% auf 34'408 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,15% auf 13'783 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,74% auf 33'733 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält von FDA Zulassung für Krebsmittel Columvi - Swiss Re strebt im Nichtleben- und Lebengeschäft Ergebnisverbesserungen an - CS: Start-up lanciert Klage für CS-Kleinaktionäre - Dottikon ES: Markus Blocher hat 330'278 Aktien privat platziert Blochers Beteiligung sinkt auf 65,27 Prozent Hauptaktionär und CEO hat Anteil von 2,4 Prozent privat platziert - Interroll: Erwartungen f. Umsatz und Betriebsergebnis H1 und FY 2023 gesenkt Weitere Verschiebungen von Endkundenprojekten Grund sind generelle Konjunkturabkühlung, speziell in EMEA Mittelfristig fundamentale Treiber intakt - Klingelnberg 2022/23: Netto-Umsatz 309 Mio EUR (VJ 158,6 Mio) EBIT +23,8 Mio EUR (VJ -15,7 Mio) Dividende von 0,40 CHF geplant Reinergebnis +20,8 Mio EUR (VJ -21,7 Mio) Auftragseingang 300,4 Mio EUR (VJ 268,9 Mio) 2023/24: Erwarten weiter hohen Auftragseingang Umsatz etwa auf VJ-Niveau, Steigerung beim EBIT erw. Jan Klingelnberg soll Roger Baillod im VR ersetzen - DKSH schliesst exklusive Vertriebsvereinbarung mit bitop in Asien-Pazifik - GAM: NewGAMe/Bruellan beantragt Sonderprüfung des Liontrust-Angebots an GV - Relief Therapeutics kündigt Privatplatzierung von 5 Mio Franken an - Youngtimers Fusionsgespräche mit chinesischer JHD Technologies NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore schliesst Verkauf der Cobar Mine in Australien ab Erlös durch Verkauf 75 Mio USD in bar, 100 Mio USD in Aktien - Groupe E will deutlich mehr Strom aus Frankreich liefern lassen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: Zentralbank hält an lockerer Geldpolitik fest Kurzfristige Zinssätze -0,1%, langfristige ca. 0% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,32% - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 17,99% - Dottikon ES: Hauptaktionär und CEO hat Anteil von 2,4 Prozent privat platziert - Holcim: Holcim Ltd meldet Anteil von <3% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3%; Israel Englander 4,52% - SoftwareONE: Pictet Asset Management meldet Anteil von 5,041% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 2,94% - Temenos: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 2,99% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Klingelnberg: Conf. Call 11.00 Uhr Montag: - GV: HBM Dienstag - GV: Relief, Xlife WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2023 (Dienstag) Ausland: - IT: Handelsbilanz 04/23 (11.00 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig) (11.00 Uhr) Arbeitskosten Q1/23 (11.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/23 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE 16.06.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9760 - USD/CHF: 0,8914 - Conf-Future: -113 BP auf 148,27% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,044% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,22% auf 11'303 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,07% auf 1'771 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,18% auf 14'918 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,13% auf 16'290 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,00% auf 7'291 Punkte

