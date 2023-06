- SMI vorbörslich: -0,47% auf 11'332,33 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,32% auf 34'299 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,68% auf 13'690 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,96% auf 33'381 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Chef bekräftigt Zuversicht nach CS-Übernahme (Eigentext in div. Zeitungen) - Achiko: Mitteilung von Gericht erhalten über bevorstehende Insolvenz Werden Verantwortung als börsenkotiertes Unternehmen nicht gerecht Arbeiten am Wiederaufbau des Unternehmen im H2 in irgendeiner Form - Swiss Steel: Martin Haefner verkauft Anteil von 8,07% an Peter Spuhler Peter Spuhler hält nun über 20% Auflage der Finma für Pflichtangebot entfällt damit - MCH: Art Basel blickt auf eine erfolgreiche Ausgabe zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,22% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,01%; Credit Suisse Funds AG 4,97% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 3,21% - Dottikon ES: Markus Dr. Blocher meldet Anteil von 65,27% - Dufry: Compagnie Financière Rupert meldet Anteil von 4,94% - Holcim: Martin und Rosmarie Ebner meldet Anteil von 3,13% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,27% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: HBM Dienstag - GV: Relief, Xlife Mittwoch: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2023 (Dienstag) Ausland: - US: NAHB Wohnungsmarktindex 06/23 (16.00 Uhr) - SONSTIGES - USA: Feiertag, Börse geschlossen (HEUTE) - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9778 - USD/CHF: 0,8940 - Conf-Future: Unverändert bei 148,27% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,048% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,74% auf 11'386 Punkte - SLI (Freitag): +0,63% auf 1'782 Punkte - SPI (Freitag): +0,59% auf 15'006 Punkte - Dax (Freitag): +0,41% auf 16'358 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,82% auf 7'389 Punkte

awp-robot/sw/uh