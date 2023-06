- SMI vorbörslich: -0,15% auf 11'289,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): -0,26% auf 33'283 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova lanciert in den USA erstes Hörgerät unter Sennheiser-Marke vorbörsliche Indikation +0,7% - Santhera vergibt exklusive Nordamerika-Lizenz für Vamorolone an Catalyst erhält 90 Mio USD bei Transaktionsabschluss Deal mit Catalyst Pharmaceuticals hat Volumen von bis 231 Mio USD Erlös ermöglicht u.a. Rückzahlung Verbindlichkeiten bei Highbridge Durch Catalyst-Deal reicht Liquidität nun bis Q1 2025 - Cosmo Pharmaceuticals gibt die Zulassung von Winlevi in Kanada bekannt - Idorsia hat sich Überbrückungsfinanzierung von 75 Millionen Fr. gesichert - Leclanché will sich stärker auf ausgewählte Märkte fokussieren - Rieter: Oliver Streuli wird neuer Chief Financial Officer - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Mai zum VM real +4,5%, nominal +7,8% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Mai 4,34 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Mai zum VM real -0,1%, nominal -3,1% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Mai unbereinigt 2,34 Mrd Fr. (nom. +14,4% gg VJ) Ausland: - DE: Erzeugerpreise Mai -1,4% gg VM (PROG -0,7) +1,0% gg VJ (PROG +1,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,87% - Mobilezone: Swisscanto meldet Anteil von 3,0141% - Relief meldet Eigenanteil von 12,979%/165,374% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Anteil von 32,73%; Peter Spuhler 20,36% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,04% PRESSE DIENSTAG - UBS droht wegen Archegos Strafe über hunderte Millionen Dollar (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Relief, Xlife Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2022/23 (6.30 Uhr; Conf. Call 08.45 Uhr) - GV: Landis+Gyr, SHL (aoGV), Wisekey, Züblin WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022 (Donnerstag) Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK; Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im April 2023 (Donnerstag) Ausland: - EU: EZB Leistungsbilanz 04/23 (10.00 Uhr) Bauproduktion 04/23 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne 05/23 (14.30 Uhr) Baugenehmigungen 05/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: - keine DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9794 - USD/CHF: 0,8967 - Conf-Future: +29 BP auf 148,56% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,038% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,70% auf 11'307 Punkte - SLI (Montag): -0,90% auf 1'766 Punkte - SPI (Montag): -0,83% auf 14'881 Punkte - Dax (Montag): -0,96% auf 16'201 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,32% auf 7'314 Punkte

