- SMI vorbörslich: +0,10% auf 11'227,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,72% auf 34'054 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,16% auf 13'667 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,45% auf 33'540 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - DKSH und Roche verlängern bestehende strategische Partnerschaft in Vietnam - Schindler-Verwaltungsrat kauft erneut eigene Aktien im grossem Stil - GAM setzt ausserordentliche GV auf den 25. August an Veröffentlichen Q1-Zahlen wegen Übernahmeangebot Q1: IFRS-Nettoergebnis -63,2 Mio Fr. (VJ -7,8 Mio) op. Ergebnis vor Steuern -11,2 Milo Fr. (VJ -10,6 Mio) - Bellevue: Halbjahresgewinn 2023 wegen tieferer AuM rund 40% tiefer erwartet Durchschn. betreute Kundenvermögen rund 18% unter Vorjahresperiode - Implenia gewinnt zwei Aufträge in Zürich und Winterthur über 100 Mio Franken - Vontobel lässt sich Zeit mit Suche nach neuem CEO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bonhôte-Immobilier steigert 2022/23 Mieteinnahmen erneut PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Timothy Dyer meldet Anteil von 9,37%; Addex therapeutics Ltd 33,23% - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,96% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 3,14%; UBS Group AG 18,28% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 08.45 Uhr) - GV: Landis+Gyr, SHL (aoGV), Wisekey, Züblin Freitag: - GV: AMS Osram, Highlight Event WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022 (Donnerstag) Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im April 2023 (Donnerstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Freitag) Ausland: - US: Rede Fed-Chef Powell vor Finanzausschuss Repräsentantenhaus (16.00 Uhr) API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9808 - USD/CHF: 0,8991 - Conf-Future: +155 BP auf 150,11% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,012% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,80% auf 11'216 Punkte - SLI (Dienstag): -0,93% auf 1'749 Punkte - SPI (Dienstag): -0,78% auf 14'765 Punkte - Dax (Dienstag): -0,55% auf 16'111 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,28% auf 7'294 Punkte

