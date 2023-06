- SMI vorbörslich: -0,27% auf 11'143,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,30% auf 33'952 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,21% auf 13'502 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,92% auf 33'265 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech beschliesst Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd Dollar vorbörsliche Indikation +0,7% - Schindler-Verwaltungsrat kauft weitere PS in grossem Stil - Carlo Gavazzi 2022/23: Dividende 12,0 Fr. (VJ: 12,0 Fr.) 2023/24: bestätigt geringe Wachstumserwartungen wächst in Europa und Amerika zweistellig erwarten kurzfristig Verlangsamung beim Auftragseingang - Cosmo geht mit Hyundai Pharma Lizenzvereinbarung für Akne-Creme in Korea ein - GAM-Aktionär Rock Investment fordert keinen FMS-Verkauf vor ao GV - Wisekey will ADS im Verhältnis 1 zu 2,5 zusammenlegen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB veröffentlicht Bericht zur Finanzstabilität 2023 CS-Krise kein Schock wie in Stressszenarien der SNB angenommen wurde Kapitalpuffer der meisten Inlandsbanken sind ausreichend Rentabilität der Inlandsbanken leicht verbessert TBTF muss überarbeitet werden, um frühes Eingreifen zu ermöglichen Umsetzung der revidierten Liquiditätsvorschriften hat wichtige Rolle Wichtig, Lehren aus der CS-Krise zu ziehen und Massnahmen zu ergreifen - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 4,93% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,08% - Cicor: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von 5,05% - Mobilezone: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,05%; UBS Group AG 7,49% PRESSE DONNERSTAG - CS-Investoren reichen Sammelklage gegen Dougan und Thiam ein (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Conf. Call zu Ergebnis 2022/23 (08.45 Uhr) - GV: Landis+Gyr, SHL (aoGV), Wisekey, Züblin Freitag: - GV: AMS Osram, Highlight Event Montag: - GV: Leclanché, Spexis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK (09.30 Uhr; MK 10.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Freitag) Ausland: - FR: Geschäftsklima Juni 2023 (08.45 Uhr) - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) CFNA-Index Mai 2023 (14.30 Uhr) Leistungsbilanz Q1 2023 (14.30 Uhr) Verbrauchervertrauen Juni 23; vorab (16.00 Uhr) Frühindikator Mai 2023 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser Mai 2023 (16.00 Uhr) EIA Ölbricht Woche (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9812 - USD/CHF: 0,8930 - Conf-Future: +12 BP auf 150,23% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,95% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,38% auf 11'174 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,59% auf 1'739 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,40% auf 14'706 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,55% auf 16'023 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,73% auf 7'261 Punkte

awp-robot/sw/