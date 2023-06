- SMI vorbörslich: -0,14% auf 11'167,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,01% auf 33'947 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,95% auf 13'631 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,53% auf 32'756 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Partner Sarepta erhält US-Zulassung für DMD-Therapie - Schindler-Verwaltungsrat kauft erneut eigene Titel im grossen Stil - Relief Therapeutics schliesst Privatplatzierung über 5 Millionen Franken ab und World Orphan Drug Alliance kündigen Vertriebsabkommen an - APG nimmt Änderungen in Geschäftsleitung vor - Dominik Franke neuer CITOLINE) - SHL-Aktionäre wählen an a.o. GV Yehoshua Abramovich in VR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Detailhandelsumsatz Mai +0,3% gg Vormonat (Prognose -0,2) Detailhandelsumsatz Mai -2,1% gg Vorjahr (Prognose -2,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. meldet Anteil von 58,32% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,84% - SoftwareONE: B. Curti Holding AG meldet Anteil von 29% - Swiss Life meldet Eigenanteil von 1,3897% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: AMS Osram, Highlight Event Montag: - GV: Leclanché, Spexis Dienstag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - GV: Santhera WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (09.00 Uhr) - KOF Consensus Forecast (Montag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung, 09.30) - ZO: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung, 10.00) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung, 10.30) - US: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentl., 15.45) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt (27.6.) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.06: - Landis+Gyr (2,20 Fr.) - Züblin (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN 08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9809 - USD/CHF: 0,8974 - Conf-Future: -50 BP auf 149,48% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,939% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,09% auf 11'183 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,10% auf 1'741 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,05% auf 14'713 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,22% auf 15'988 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,25% auf 7'203 Punkte

awp-robot/sw/tv