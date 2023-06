- SMI vorbörslich: -0,07% auf 11'213,65 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,65% auf 33'727 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,01% auf 13'493 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,03% auf 32'770 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse zieht Bermudas-Fall nach Berufungsurteil weiter - Schindler-Verwaltungsrat kauft weiterhin eigene Titel in grossem Stil - Evolva sichert sich mit neuer Vereinbarung Finanzierung bis Ende 2023 plant ao GV zur Erhöhung des bedingten Kapitals - Leonteq revidiert Gewinnprognose für 2023 nach unten erwartet im FY 23 neu Gewinn vor Steuern von 40-70 Millionen Fr. Handelsergebnis wegen geringerer Marktvolatilität gedämpft H1: Gewinn vor Steuern zwischen 20-30 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -9,9% - HBM-Portfoliofirma Cathay Biotech geht neue Zusammenarbeit ein - Idorsia stellt an Hypertonie-Fachtagung neue Daten zu Aprocitentan vor - Kudelski-Chef sieht Schweiz aufgrund der Neutralität gefährde - SIG-CEO: Wollen jedes Jahr Dividende erhöhen - TX Group benennt Aussenwerbevermarktungstochter in Goldbach Neo um - Wisekey-Aktionäre genehmigen an GV Reverse Split der Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo verkauft Anteil von 49,6% an Axpo Volt Beteiligung an Pensionskasse BVK PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Clariant: Israel Englander meldet Anteil von 3,04% - Evolva: Marc Cattelani meldet Anteil von 102,37% - Holcim: Blackrock meldet Anteil von 5,16% - Idorsia: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Santhera meldet Eigenanteil von 16,55%/72,83% PRESSE - Möglicher Grossauftrag für Stadler in Uruguay ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Leclanché, Spexis Dienstag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - GV: Santhera Mittwoch: - GV: Kinarus, Ypsomed WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklimaindex 06/23 (10.00 Uhr) - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 06/23 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt (27.6.) - Wisekey B-Aktien (Reverse Split 1 zu 50 per 30.6.) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Landis+Gyr (2,20 Fr.) - Züblin (1,00 Fr.) per 29.06: - Aevis (0,45 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9770 - USD/CHF: 0,8959 - Conf-Future: +34 BP auf 150,25% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,931% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,34% auf 11'221 Punkte - SLI (Freitag): +0,29% auf 1'746 Punkte - SPI (Freitag): +0,27% auf 14'754 Punkte - Dax (Freitag): -0,99% auf 15'830 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,34% auf 7'163 Punkte

