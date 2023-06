- SMI vorbörslich: +0,24% auf 11'168,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,04% auf 33'715 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,16% auf 13'336 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,63% auf 32'493 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler-Verwaltungsrat kauft erneut eigene Titel im grossen Stil - Sika eröffnet in Indien neues Werk und baut Produktionskapazität aus - Helvetia: Weisen auch nach Umstellung auf IFRS 17/9 starke Bilanz aus Mittelflüsse und Dividendenpolitik von Umstellung nicht betroffen Eigenkapital reduziert sich mit Umstellung moderat um 7% - BKW erwirbt 125-MW-Windparkportfolio in Schweden - Bystronic ernennt John-Paul Surdo zum Chef des Amerikageschäfts - Idorsia: Studie belegt Sicherheit und Wirksamkeit von Aprocitentan vorbörsliche Indikation +5,2% - Kinarus: Überbrückungskredite mit bestehenden Aktionären - Leclanché-GV stimmt Umwandlung von Schulden in Aktien zu - Romande-Energie-Aktiensplit wird am 28. Juni effektiv - Titlis H1: Betriebsertrag 35,5 Mio Fr. (VJ 28,5 Mio) Reinergebnis 3,9 Mio Fr. (VJ 1,1 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN Galderma nimmt mit Ausgabe neuer Aktien 1 Mrd USD ein IPO bleibt "der wahrscheinliche nächste Schritt" - Axpo und Partner verlängern Atomstrom-Bezugsvertrag mit EDF PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Forbo: Ernst Mathias Schneider meldet Anteil von 3,02%; Forbo Holding AG 5,59% - Holcim: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,05% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Santhera: Catalyst Pharmaceuticals, Inc. meldet Anteil von 11,26% - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Helvetia: MK zu Umsetzung IFRS 17/9 (13.30 Uhr) GV: Santhera Mittwoch: GV: Kinarus, Ypsomed Donnerstag: - VT5: Update H1 2022/23 GV: Lem, Obseva, Youngtimers WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2022 (Donnerstag) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (14.30 Uhr) FHFA-Hauspreisindex 04/23 (15.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 05/23 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 06/23 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 06/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt (27.6.) - Wisekey B-Aktien: Reverse Split 50:1 (per 30.6.) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.06: - Aevis (0,45 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9780 - USD/CHF: 0,8956 - Conf-Future: +40 BP auf 150,57% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,872% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,71% auf 11'142 Punkte - SLI (Montag): -0,42% auf 1'738 Punkte - SPI (Montag): -0,65% auf 14'657 Punkte - Dax (Montag): -0,11% auf 15'813 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,26% auf 7'184 Punkte

awp-robot/sw/uh