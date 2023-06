- SMI vorbörslich: +0,43% auf 11'190,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,63% auf 33'927 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,65% auf 13'556 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,92% auf 33'163 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne + Nagel holt Michael Aldwell per 1. Oktober 2023 in Geschäftsleitung Aldwell tritt die Nachfolge von Otto Schacht in der Seefracht an - Swiss Life 2022: IFRS 17/9 ohne Einfluss auf zugrunde liegendes Geschäft Reingewinn nach Anpassung 1,03 Mrd Fr. (gemeldet: 1,46 Mrd) Solvenz und Dividendenpolitik von Anpassung nicht betroffen belässt 2024-Ziele weiterhin unverändert - VZ Holding verkleinert Geschäftsleitung von neun auf sieben Personen Tom Friess und Lorenz Heim scheiden aus GL der VZ Gruppe aus - Swisscom: S&P erhöht Ausblick für Kreditrating 'A' auf 'positiv' - Cosmo gibt Zulassung von Darm-Mittel Cortiment in Japan bekannt - Emmi ernennt Raffael Payer zum neuen Marketing-Chef - Leclanché: erhält Auftrag für Batteriepaket durch französische Socofer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - DSM-Firmenich mit schwächerem Halbjahresergebnis und vorsichtigem Ausblick - Realstone RSF verbucht 2022/23 deutlich tieferes Gesamtergebnis PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Minoteries: Northstar Holding mit Anteil von 3,939%; LLB Swiss Investment<3% - SIG Group: Laurens Last meldet Anteil von 9,695% PRESSE DIENSTAG/MITTWOCH - UBS will mehr als die Hälfte der CS-Belegschaft abbauen (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Kinarus, Ypsomed Donnerstag: - VT5: Update H1 2022/23 (07.30 Uhr) - GV: Lem, Obseva, Youngtimers Freitag: - GV: CI Com, IGEA Pharma, Lastminute WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (10.00 Uhr) - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2022 (Donnerstag) Detailhandelsumsätze Mai (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Juni (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 (Freitag) Ausland: - FR: Konsumentenvertrauen 06/23 (08.45 Uhr) - ZO: EZB Geldmenge M3 05/23 (10.00 Uhr) - IT: Produzentenpreise 05/23 (10.00 Uhr) Konsumentenpreise 06/23 (vorläufig; 11.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 05/23 (vorläufig; 14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt (27.6.) - Wisekey B-Aktien: Reverse Split 50:1 (per 30.6.) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.06: - Aevis (0,45 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9791 - USD/CHF: 0,8938 - Conf-Future: -50 BP auf 150,25% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,855% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,01% auf 11'143 Punkte - SLI (Dienstag): +0,16% auf 1'741 Punkte - SPI (Dienstag): +0,01% auf 14'659 Punkte - Dax (Dienstag): +0,21% auf 15'847 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,73% auf 7'216 Punkte

awp-robot/sw/tv