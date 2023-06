STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse dürfte aufgrund etwas schwächer starten. Die Vorgaben aus dem Ausland sind leicht negativ, andere Impulse fehlen nur wenige Wochen vor Beginn der Bilanzsaison. Zudem trübten die Notenbanken die Stimmung ein. Denn diese deuteten weitere Zinserhöhungen an. - SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'173,06 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,22% auf 33'853 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,27% auf 13'592 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,07% auf 33'216 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS und UBS erfüllen US-Stresstest - Baloise 2022: Zukünftige Gewinn im Lebengeschäft (CSM) von 5,4 Mrd CHF Konzerngewinn nach IFRS-Umstellung 245 Mio Fr. (zuvor 548 Mio) IFRS-Umstellung hat keinen Einfluss auf starke Solvenz Finanzziele sind grösstenteils von Umstellung nicht tangiert - GAM: Definitive Verkaufsvereinbarung von FMS-Verkauf an Carne 2,25 Mio EUR Für Luxemburg-Geschäft und 0,5 Mio Fr. für Schweiz Mit Freisetzung reg. Kapital liegt Benefit bei insgesamt rund 15 Mio Fr. Abschluss der Transaktionen wird für das vierte Quartal 2023 erwartet - Also übernimmt Value Add Distributor Commaxx - Cosmo startet zwei Phase-III-Studien mit Haarausfall-Mittel Clascoterone - GLKB-Aktienpaket wechselt von Kantonalbankengruppe zu inst. Anlegern - GKB ernennt Urs Widmer zum neuen Finanzchef - Neue Santhera-Aktien werden nach Zusammenlegung erstmals am 3. Juli gehandelt - VT5 kommt mit Kandidatensuche im H1 weiter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore: Aktivistischer Investor fordert Absetzung des CEO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: Israel Englander meldet Anteil von <3% - Holcim: Dodge & Cox meldet Anteil von 3,18% - Leonteq meldet Eigenanteil von 5,008%/4,273% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,03% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Lem, Obseva, Youngtimers Freitag: - GV: CI Com, IGEA Pharma, Lastminute Samstag: - GV: Burckhardt Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2022 (08:30) - BFS: Detailhandelsumsätze Mai (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Juni (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 (Freitag) - BFS: Dienstleistungsumsätze April (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2023 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (Montag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 06/23 (endgültig) (11:00) Wirtschaftsstimmung 06/23 (11:00) Geschäftsklima 06/23 (11:00) - DE: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) (14:00) - US: BIP Q1/23 (3. Veröffentlichung) (14:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) Schwebende Hausverkäufe 05/23 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt (Anfang Juli) - Wisekey B-Aktien: Reverse Split 50:1 (per 30.6.) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Aevis (0,45 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9789 - USD/CHF: 0,8984 - Conf-Future: +24 BP auf 150,33% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,878% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,37% auf 11'184 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,62% auf 1'752 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,47% auf 14'728 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,64% auf 15'949 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,42% auf 7'286 Punkte

awp-robot/sw/ra