STIMMUNG - Zum Wochenschluss zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit steuert der SMI auf Wochensicht zwar dennoch auf ein knappes Minus zu, für das erste Semester ergibt sich aber ein Plus von etwas mehr als 4 Prozent. Von der Wall Street kommt ebenfalls etwas Rückenwind. In Asien finden die Märkte derweil keinen einheitlichen Nenner. - SMI vorbörslich: +0,22% auf 11'195,47 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,80% auf 34'122 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,00% auf 13'591 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,14% auf 33'189 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group ernennt Joris Gröflin zum Finanzchef - Burkhalter übernimmt Riggenbach AG - Umsatz 40 Mio Fr. - Spexis schliesst eigenen Verkauf auf Suche nach Finanzierung nicht aus - Villars Holding ernennt neuen Chef für Restoshop NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo-CFO Joris Gröflin tritt spätestens Ende Januar 2024 zurück - Migros hat Chef für Supermarkt AG gefunden - ZKB ernennt Hjalmar Schröder zum neuen Leiter Risk PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: MAY INDUSTRIAL OUTPUT -1.6% M/M; APR +0.7% MAY JOBLESS RATE UNCHANGED FROM APR AT 2.6% JUNE TOKYO CORE CPI +3.2% Y/Y; MAY 3.1% - CN: JUNE MANUFACTURING PMI 49B VS 48.8 IN MAY - DE: EINZELHANDELSUMSATZ NOMINAL MAI +0,5% GG VORMONAT EINZELHANDELSUMSATZ NOMINAL MAI +2,8% GG VORJAHR EINZELHANDELSUMSATZ REAL MAI +0,4% GG VORMONAT (PROGNOSE 0,0) EINZELHANDELSUMSATZ REAL MAI -5,1% GG VORJAHR (PROGNOSE -4,9) EINFUHRPREISE MAI -9,1% GG VORJAHR (PROGNOSE -9,2) EINFUHRPREISE MAI -1,4% GG VORMONAT (PROGNOSE -1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arundel: Doraiswamy Srinivas/Usha Kumar melden Anteil von 10,59% - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 5,2834% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 3,14% - Siegfried: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,02% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,97% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: CI Com, IGEA Pharma, Lastminute Samstag: - GV: Burckhardt Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Mai (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Juni (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 (09.00 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze April (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2023 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (Montag) - SECO: Bericht Auswirkungen Personenfreizügigkeit (Dienstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 06/23 (09.55 Uhr) - ZO: Konsumentenpreise 06/23 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 05/23 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 06/23 (endgültig) (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/23 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Santhera: Reverse Share Split 10:1 (Anfang Juli) - Wisekey B-Aktien: Reverse Split 50:1 (per 30.6.) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: per 03.07: - Ypsomed (1,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9772 - USD/CHF: 0,8998 - Conf-Future: -44 BP auf 149,67% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,89% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,12% auf 11'171 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,21% auf 1'748 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,12% auf 14'711 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,01% auf 15'947 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,35% auf 7'313 Punkte

