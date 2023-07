- SMI vorbörslich: +0,31% auf 11'315,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,84% auf 34'408 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,45% auf 13'788 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,60% auf 33'720 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis publiziert neue 5-Jahres-Daten für MS-Mittel Kesimpta Sandoz steigt mit Hyrimoz in US-Immunologiemarkt ein - Credit Suisse setzt Management Komitee für Investmentbank ein - Logitech: Verwaltungsrat Michael Polk stellt sich nicht zur Wiederwahl - Nestlé und Migros droht Alu-Kaffeekapselverbot - Roche erzielt mit SMA-Mittel Evrysdi gute Studienergebnisse bei Kindern - Dormakaba: Kosteneinsparungen von 170 Mio Fr bis 2025/26 Abbau von bis zu 800 Vollzeitstellen Programm soll sicherstellen, dass mfr. Ziele erreicht werden Einmalige Kosten in Höhe von ca. 225 Mi Fr zusätzliche Investitionsausgaben (CAPEX) von ca. CHF 100 Mio initiiert Transformationsprogramm zur Stärkung des Unternehmens vorbörsliche Indikation +1,66% - SFS erweitert Marktpräsenz in der gewerblichen Bauindustrie in Nordamerika Übernahme Geschäft mit Befestiger und weiteren Produkten von CSS CSS mit Umsatz 15 Mio USD - Nebag H1: Gewinn von rund 0,50 Mio Fr. (VJ -2,14 Mio) - Dufry hält nun über 95 Prozent an Autogrill und kann Squeeze-Out durchführen - SPS-Chef Zahnd erwartet 2023 Wachstum der Mieteinnahmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - Stimmung in Japans Industrie verbessert sich - Caixin-Index: Industriemanager in China weniger optimistisch WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,97% - Oneswissbank: Cafmagil Trust/HPF Holding melden Anteil von 63,735% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze April (08.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2023 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (09.30 Uhr) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe Juni 2023; 2. Veröffentlichung (09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe Juni 2023; 2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe Juni 2023; 2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Bauinvestitionen Mai 2023 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe Juni 2023 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Santhera: Reverse Share Split 10:1 (per HEUTE) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ypsomed (1,30 Fr.) per 04.07: - Burckhardt (12,00 Fr.) - Lem (52,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0891 - USD/CHF: 0,8967 - Conf-Future: +10 BP auf 150,59% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,966% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,98% auf 11'280 Punkte - SLI (Freitag): +1,18% auf 1'769 Punkte - SPI (Freitag): +1,02% auf 14'862 Punkte - Dax (Freitag): +1,26% auf 16'148 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,56% auf 7'400 Punkte

