- SMI vorbörslich: 0,00% auf 11'219,64 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,03% auf 34'418 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,21% auf 13'817 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,04% auf 33'404 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB schliesst Verkauf der Division Power Conversion an AcBel ab erwartet geringen, nicht-operativen Buchgewinn aus dem Verkauf im Q3 - Also will Kosten weiter optimieren - Verträge für ein deutsches Lager und Gebäude nicht verlängern - Datacolor: VRP und Grossaktionär Werner Dubach unterbreitet Übernahmeangebot Bietet 760 Fr./Aktie - Angebot am oder um den 27.7. - Dufry erhält 10-Jahres-Konzession für Vitoria Airport in Brasilien - Varia US verkauft nicht-strategische Liegenschaften für 200 Millionen Dollar setzt Geld für Stärkung der Rücklagen und Bond-Rückzahlung ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Exporte Mai -0,1% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,86% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,92% - Glarner KB: KB-Gruppe meldet Anteil von <3%; LUKB, OKB, SZKB 3,7% - Leclanché: Leclanché S.A. meldet Anteil von <3%/9,13% - Mobilezone: Swisscanto meldet Anteil von 3,0135% - Schweiter: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,01% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Mai 2023 (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burckhardt (12,00 Fr.) - Lem (52,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9775 - USD/CHF: 0,8967 - Conf-Future: +6 BP auf 150,65% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,896% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,54% auf 11'219 Punkte - SLI (Montag): -0,62% auf 1'758 Punkte - SPI (Montag): -0,51% auf 14'786 Punkte - Dax (Montag): -0,41% auf 16'081 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,01% auf 7'387 Punkte

awp-robot/sw/