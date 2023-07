- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Mittwoch eine wenig veränderte Eröffnung mit leicht negativer Tendenz ab. Da die Börsen in New York am Vortag wegen des Nationalfeiertages geschlossen blieben, fehlen die entsprechenden Vorgaben als Impulsgeber. Die Futures auf die US-Indizes neigen aber zur Schwäche und auch in Asien sind die Kurstableaus mehrheitlich rot.