- SMI vorbörslich: -0,41% auf 11'148,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,38% auf 34'289 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,18% auf 13'792 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,82% auf 32'732 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika übernimmt Thiessen Team USA und expandiert in US-Bergbausektor Akquisition mit "erheblichem" Cross-Selling-Potential - UBS plant strategische Partnerschaft mit Schweizer Fintech Numarics - Zurich Insurance kooperiert mit belgischem Insurtech Qover - Emmi verkauft in Deutschland kriselnde Gläserne Molkerei Veräusserter Bereicht macht Umsatz von 100 Mio EUR Verkauf führt zu negativem Effekt von rund 38 Mio Fr. auf Stufe EBIT Verkauf führt zu negativem Effekt von rund 30 Mio Fr. auf Stufe Reingewinn Negativer Cash-Impact der Transaktion beläuft sich auf rund 10 Mio Fr. Bestätigt um diesen Sondereffekt bereinigt Prognose für 2023 Werden mit Halbjahresergebnis über laufenden Geschäftsgang informieren - Aevis: Fabrice Zumbrunnen wird Verwaltungsrats von Swiss Medical Network SA - Meyer Burger kooperiert in Deutschland mit Stromspeicherspezialist SENEC - Pierer Mobility und CFMOTO verstärken Zusammenarbeit - Sensirion liefert Mini-CO2-Detektor an ZenMeasure (HEADLINE) - Warteck Invest vollzieht angekündigten Kauf von vier Liegenschaften Soll-Mieterträge werden jährl. um rund 1,1 Mio Fr. erhöht Jährlicher Beitrag zu EBIT von 2,0 - 2,5 Mio Fr. über 5 Jahre - Zug Estates: Andrea Wegmüller wird neuer Leiter Bewirtschaftung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Mai +6,4% gg VM (Prog +1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 4,96% - Comet: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Givaudan: Haldor Foundation meldet Anteil von 4,96% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - Nebag: Urs Ledermann meldet Anteil von <3%; Rudolf B. Müller 14,63% - Relief: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - GV: Dottikon ES Montag - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Mai 2023 (8.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2023 (Freitag) - SNB: Devisenreserven Juni 2023 (Freitag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 05/23 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 06/23 (14.15 Uhr) Handelsbilanz 05/23 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Dienste 06/23 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9741 - USD/CHF: 0,8971 - Conf-Future: +30 BP auf 150,95% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,843% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,21% auf 11'194 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,54% auf 1'750 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,35% auf 14'741 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,63% auf 15'938 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,03% auf 7'311 Punkte

awp-robot/sw/